Reger Fahrzeugverkehr auf dem Verbindungsweg zwischen der Ortschaft Filzen und Konz-Berendsborn

Nach einer Anwohnerbeschwerde führt die Polizei Konz seit Anfang Oktober 2025 auf dem Verbindungsweg zwischen der Ortschaft Filzen und Konz-Berendsborn Verkehrskontrollen durch.



Hierbei wurde festgestellt, dass die Strecke, offensichtlich wegen der bis zum Ende des Jahres andauernden Sperrung der Saarstraße in Konz, trotz Durchfahrtsbeschränkung (u.a. Verkehrszeichen 260 - Verbot für Kraftfahrzeuge) rege als Abkürzung genutzt wird.

Verbotswidrig einfahrende Fahrzeugführende müssen mit einer gebührenpflichtigen Verwarnung von 50,- EUR rechnen.

Die Polizei Konz weist darauf hin, dass auch künftig unangekündigte Kontrollen in diesem Bereich stattfinden werden.



