"Real Talk Wittlich" - Polizei spricht mit Jugendlichen über Sicherheit

Im Rahmen der bestehenden Sicherheitspartnerschaft zwischen der Polizei und der Stadt Wittlich wurden rund 50 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen aus vier weiterführenden Schulen der Stadt Wittlich zum Gespräch eingeladen.



Jugendliche der Clara-Viebig-Realschule, der Kurfürstin-Balduin-Realschule, des Cusanus-Gymnasiums und des Peter-Wust-Gymnasiums diskutierten mit Beamtinnen und Beamten der PI Wittlich über Themen wie Sicherheit, Ordnung und ihr persönliches Sicherheitsgefühl in Wittlich.



Im Mittelpunkt standen Orte, an denen sich Jugendliche gerne aufhalten - aber auch solche, die sie als unsicher oder konfliktreich wahrnehmen. Hier brachten die Jugendlichen konkrete Verbesserungsvorschläge ein.



"Wir möchten den Jugendlichen Gehör verschaffen und ihre Perspektiven ernst nehmen", sagte Polizeioberkommissarin Selina Römer. "Sie sind ein wichtiger Teil des öffentlichen Lebens in der Stadt."



Thematisiert wurde auch das neue Sicherheitskonzept der Kriminal- und Polizeiinspektion Wittlich, das unter anderem eine verstärkte polizeiliche Präsenz sowie verstärkte Kontrollmaßnahmen an öffentlichen Plätzen vorsieht.

In diesem Zusammenhang wurde auch die allgemeine Wahrnehmung der Polizei in der Innenstadt angesprochen und die polizeiliche Arbeit im Rahmen eines Rollenspiels nähergebracht.



Ziel des Formats war es, mehr gegenseitiges Verständnis zu schaffen und den Jugendlichen eine Stimme zu geben. Die Jugendlichen zeigten großes Interesse an der Veranstaltung und zogen insgesamt ein sehr positives Fazit.



Die Erkenntnisse des gemeinsamen Austausches sollen in die Arbeit des Runden Tisches "Sicherheit und Prävention in Wittlich" mit aufgenommen werden.



