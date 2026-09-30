Reaktionsschnell unterwegs - Polizei Morbach informiert beim Morbacher Herbst





Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags präsentierte sich die Polizeiinspektion Morbach mit einem Streifenwagen und bot den Besucherinnen und Besuchern dabei einen direkten Einblick in den polizeilichen Alltag. Besonderes Interesse weckte ein Fahrradsimulator, den das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatte.



Am Simulator konnten die Besucherinnen und Besucher selbst Platz nehmen und verschiedene Verkehrssituationen auf dem Fahrrad erleben. Auf einem Bildschirm wurden dabei unterschiedliche, teils unerwartet auftretende Gefahren- und Verkehrssituationen dargestellt. Gefordert waren vor allem Aufmerksamkeit und eine schnelle Reaktion.



Im Anschluss zeigte der Simulator anschaulich, wie schnell die jeweilige Reaktion erfolgte und welche Strecke während der Reaktions- und Bremsphase zurückgelegt wurde. Neben dem Reaktionsweg wurden dabei auch Bremsweg und Anhalteweg dargestellt.



Gerade diese praktische Erfahrung machte deutlich, wie schnell im Straßenverkehr wertvolle Meter zurückgelegt werden, bevor ein Hindernis überhaupt wahrgenommen und das Fahrrad zum Stillstand gebracht werden kann.



Das Angebot stieß bei den Besucherinnen und Besuchern auf großes Interesse und wurde über den Veranstaltungstag hinweg sehr gut angenommen. Vor allem Senioren, aber auch Kinder und Jugendliche, nutzen die Gelegenheit, ihre eigene Reaktionsfähigkeit unter realitätsnahen Bedingungen zu testen und gleichzeitig mit den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen.



Die Polizeiinspektion Morbach bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für das große Interesse und die zahlreichen interessanten Gespräche.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell