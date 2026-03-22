Rauchentwicklung in Einfamilienhaus

Am 21.03.2026 gegen 15:04 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Burgstraße in Sehlem gerufen.



Hier war es aufgrund der Fehlbedienung des Kamins bzw. des Ofens zu einer Rauchentwicklung gekommen, durch welche die Rauchmelder ausgelöst hatten.



Zu einem Brandgeschehen und damit verbundenen Personen- oder Gebäudeschaden war es nicht gekommen.



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