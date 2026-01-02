Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus

Ursache war eine Feuerwerksbatterie, welche nach bisherigen Erkenntnissen nicht ausreichend abgelöscht worden war.

Die Feuerwerksbatterie wurde durch eine Person nach dem Abbrennen in den Keller des Mehrfamilienhauses verbracht. In Folge dessen entwickelten sich im Keller des Hauses Rauchgase, welche sich über das Treppenhaus im Gebäude ausbreiteten. Fünf Hausbewohner erlitten dadurch eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und lüftete das Gebäude. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.



