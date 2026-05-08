Trier
Raubdelikt am Palastgarten

Symbolbild

dpa

Am Sonntag, 3. Mai, gegen 18:05 Uhr, schlugen vier bislang unbekannte Täter in der Nähe des Palastgartens, kurz vor der Hermesstraße, einen Mann von hinten nieder.

Sie raubten dem leicht verletzten Mann seinen Geldbeutel und flüchteten in Richtung Wechselstraße. Detaillierte Personenbeschreibungen der vier Tatverdächtigen liegen nicht vor.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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