Trier
Raubdelikt am Konstantinplatz
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

In der Nacht von Montag auf Dienstag, am 29. September gegen 3:30 Uhr, ging eine Person aus dem Palastgarten (Kiosk) in Richtung Konstantinbasilika.

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Auf den Treppen griff ein unbekannter Mann sie von hinten an und drohte mit einer improvisierten Waffe, einer mit einem Stein befüllten Socke. Der Täter entriss seinem Opfer schließlich Smartphone, Schlüsselbund und eine Kette und flüchtete in Richtung Kurfürstliches Palais.

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: 1,76 m groß, kurze blaue Jeans, helles T-Shirt, dunkle Base-Cap, schlank, dunkler Teint, schwarze Haare, Akzent, ca. 20 -30 Jahre alt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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