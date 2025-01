Raub in der Hawstraße

Am Donnerstag, 2. Januar, gegen 16 Uhr, wurden zwei Heranwachsende in der Hawstraße von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen und beleidigt.

Die fünf Jugendlichen forderten schließlich unter Vorhalt eines Messers, dass die Geschädigten ihre Taschen leeren sollten. Als diese den Jugendlichen Bargeld entgegenhielten, nahmen sie es an sich und ließen von den Geschädigten ab.



Die fünf männlichen Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:



- zwischen 14 und 16 Jahre



- braune bis schwarze Haare, einer mit blonden Strähnen,

Seitenscheitel und Gel in den Haaren



- zwischen 1,60m und 1,75m



- eine Person mit E-Scooter



- vier Personen schwarz gekleidet (möglicherweise Daunenjacke und

Jeans), einer mit blauem Trainingsanzug



- Eine Person mit möglicherweise osteuropäischem Erscheinungsbild

und weißer Lacoste Mütze



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend (0651 2015750) oder bei der Kriminalpolizei in Trier (0651 983-43390) zu melden.



