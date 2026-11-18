



Hier begegnete er vier anderen Männern.



Nachdem die Männer an ihm vorbei gegangen waren, verspürte der Geschädigte plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf.



Als er bei seinem sofortigen Fluchtversuch stürzte, setzten die Männer ihm nach und schlugen auf den nunmehr am Boden liegenden Geschädigten ein. Dabei kamen laut Zeugenaussagen auch Schlagwerkzeuge zum Einsatz.



Hierbei forderten sie die Herausgabe der Geldbörse, was dieser verwehrte.



Die Täter nahmen schließlich das am Boden liegende Smartphone des Geschädigten an sich und entfernten sich über den Radweg in Richtung Kasel.



Die Personen wurden durch das Opfer wie folgt beschrieben:



1. Person: helle Haut, graue Mütze, heller Rucksack, sprach akzentfreies Deutsch mit Trierer Dialekt

2. Person: ganz schwarz gekleidet

3. Person: konnte nicht näher beschrieben werden

4. Person: konnte nicht näher beschrieben werden



Die Ermittlungen in diesem Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.



Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



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Sven Lehrke

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