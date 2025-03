Raub an der Basilika

Einer der Täter riss den Mann zu Boden, bis dann der zweite Täter dazu kam und sich ein Gerangel entwickelte. Nach kurzer Zeit ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten in Richtung Palastgarten. Gestohlen wurde offenbar lediglich eine Armbanduhr in niedrigem zweistelligen Wert. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz leicht am Ellenbogen.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: männlich, südländisches Aussehen, 1,70 m bis 1,80 m groß, schlanke Staturen, dunkle glatte kurze Haare und schwarz bekleidet.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei in Trier melden. Die Polizei sucht insbesondere die Frau, die dem beraubten Mann unmittelbar nach dem Angriff Hilfe leistete.



Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell