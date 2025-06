Rasenmäher gestohlen

Der Diebstahl wurde am 11. Juni 2025 festgestellt. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden.



Das Gerät wurde aus einem abgeschlossenem Raum auf dem Friedhofsgelände in Pronsfeld entwendet.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06551/ 9420 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.



