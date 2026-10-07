Rasenmäher aus Garten entwendet

In der Zeit zwischen 03.10.26 und 07.10.26 wurde aus einem Garten in der Hauptstraße in Malborn ein Rasenmäher durch unbekannte Täter entwendet.

Der Rasenmäher stand während der gesamten Zeit vor einem Gartenhäuschen.



Der/Die Täter müssen sich zielgerichtet in den Garten begeben haben, um den Rasenmäher der Marke Sabo im Wert von 150 Euro zu entwenden, da die Tatörtlichkeit durch eine Hecke verdeckt wird und nicht von der Straße aus einsehbar ist.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen. (Telefon: 06503-91510)



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