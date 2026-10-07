Rasenmäher aus Garten entwendet

Der Rasenmäher stand während der gesamten Zeit vor einem Gartenhäuschen.
Der/Die Täter müssen sich zielgerichtet in den Garten begeben haben, um den Rasenmäher der Marke Sabo im Wert von 150 Euro zu entwenden, da die Tatörtlichkeit durch eine Hecke verdeckt wird und nicht von der Straße aus einsehbar ist.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen. (Telefon: 06503-91510)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
__________________________
Tel: 06503/9151-0
Fax: 06503/9151-50
PiHermeskeil@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Der Rasenmäher stand während der gesamten Zeit vor einem Gartenhäuschen.