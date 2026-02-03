rasantes Überholen





Die meldende Verkehrsteilnehmerin selbst gab an, dass es für sie zwar zu keinem konkret gefährlichen Verhalten gekommen sei, sie habe aber den Eindruck gehabt, als wäre das Fahrzeug in großer Eile geführt worden.



Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen größeren Personenkraftwagen gehandelt.



Mögliche weitere Beobachtungen und Konkretisierungen des beschriebenen Verhaltens des Fahrzeugführers werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



