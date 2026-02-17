Randalierer

Im Zuge dessen wurde der vor Ort stehende Rettungswagen während der Behandlung einer Person durch mehrere Personen von außen attackiert. Hierbei wurde gegen das Fahrzeug geschlagen sowie auch Flaschen geworfen.

Die anschließend vor Ort eingesetzten Polizeibeamten wurden währenddessen durch eine weibliche Person aus einem Haus heraus durch ein geöffnetes Fenster mehrfach beleidigt.



Gegen alle Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet.



Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell