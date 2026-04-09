Randalierer in Supermarkt

Ein 31-jähriger, stark betrunkener Mann war zuvor als Kunde in einem Supermarkt. An der Kasse geriet er mit der Kassiererin in Streit und beleidigte eine hinzugezogene Mitarbeiterin. Schließlich warf er einen Warentrenner und einen Tetra-Pak Wein in Richtung der Kassiererin, die leicht an der Hand verletzt wurde, und verließ den Markt.

Eine alarmierte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung in der Ortslage Mülheim antreffen und nach kurzer fußläufiger Flucht ergreifen. Dabei schrie er lauthals herum und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten mit unflätigen Ausdrücken.

Zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit wurde ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen, wobei er erneut sein Beleidigungsvokabular gegen die Polizisten einsetzte. Nach Beendigung der Maßnahme wurde er entlassen.

Der polizeibekannte Mann wird sich nunmehr wegen mehrfacher Beleidigung und Körperverletzung verantworten müssen.



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