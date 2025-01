Randalierende Person

Am Abend des 28.01.2025 gingen bei der Polizeiinspektion mehrere Notrufe wegen einer randalierenden Person ein.

durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die Person schnell angetroffen und fixiert werden. Er hatte zuvor mehrere Menschen angegriffen und sich selber verletzt. Der Mann wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt. Die angegriffenen Personen blieben leichtverletzt und konnten nach Begutachtung durch den Rettungsdienst in ihre Wohnung zurückkehren. Im Einsatz waren zwei Rettungsdienstwagen des DRK sowie Streifen der Polizei Schweich, Trier und Bitburg.



