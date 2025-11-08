randalierende Person am Marktplatz Bernkastel, Unterbringung in Psychiatrie

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:45 Uhr, meldete sich eine Hausbewohnerin, welche im Bereich des Marktplatzes wohnt und teilte mit, dass eine männliche Person ihre Hauseingangstüre eingetreten hätte.

Nach einem Wortgefecht sei dieser dann in Richtung der Moselbrücke geflüchtet.

Dort konnte der 33 jährige Mann von zwei Streifen der Polizei angetroffen werden. Dieser ging die Einsatzkräfte sofort aggressiv an, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Hierbei trat er nach den eingesetzten Beamten, diese blieben glücklicherweise unverletzt.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in ein nahes Krankenhaus eingeliefert.



