Ralingen
Räuberischer Diebstahl: Seniorin war Zuhause als Einbrecher zuschlugen
Symbolbild
dpa

Am Samstag, den 17. Oktober, gegen 10:55 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige in das Haus einer Seniorin in der Mindener Straße in Ralingen ein und flüchteten, nachdem sie im Haus auf die dort lebende ältere Dame trafen.

Lesezeit 1 Minute



Die beiden Tatverdächtigen nutzten die günstige Gelegenheit und drangen durch die offenstehende Haustür in die Wohnräume ein. Dort durchwühlten eine Frau und ein Mann mehrere Schränke. Als die Seniorin die Einbrecher bemerkte und die Polizei verständigen wollte, ergriff der unbekannte Tatverdächtige sie an den Handgelenken und riss ihr das Handy aus der Hand. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten und stiegen in eine dunkle Limousine, mutmaßlich ein BMW.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Frau: helle Sneaker, blaue weite Hose, hell-beige Jacke, braune Cross-Body-Tasche, ein weißes Stirnband und dunkle Haare zu einem tiefsitzenden Zopf zusammengebunden

Mann: schwarze Sneaker, schwarze Hose, dunkelgrauer Pullover und beige Mütze mit schwarzem Nike-Zeichen auf der Stirn

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe:

Wer hat an dem Samstagvormittag die beiden Personen in Ralingen gesehen?

Wer hat das in der Nähe geparkte Auto gesehen und kann möglicherweise das Kennzeichen mitteilen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier (0651 983-43390) oder die Polizeiinspektion Trier (0651 983-44150) entgegen.

Die Polizei appelliert: Gelegenheit macht Diebe! Lassen Sie keine Haustüren und Fenster offen stehen. Gerade jetzt mit Beginn der dunklen Jahreszeit beginnt auch die Hochsaison der Einbrecher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Kerstin Klein
Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren