Räuberischer Diebstahl: Seniorin war Zuhause als Einbrecher zuschlugen





Die beiden Tatverdächtigen nutzten die günstige Gelegenheit und drangen durch die offenstehende Haustür in die Wohnräume ein. Dort durchwühlten eine Frau und ein Mann mehrere Schränke. Als die Seniorin die Einbrecher bemerkte und die Polizei verständigen wollte, ergriff der unbekannte Tatverdächtige sie an den Handgelenken und riss ihr das Handy aus der Hand. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten und stiegen in eine dunkle Limousine, mutmaßlich ein BMW.



Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:



Frau: helle Sneaker, blaue weite Hose, hell-beige Jacke, braune Cross-Body-Tasche, ein weißes Stirnband und dunkle Haare zu einem tiefsitzenden Zopf zusammengebunden



Mann: schwarze Sneaker, schwarze Hose, dunkelgrauer Pullover und beige Mütze mit schwarzem Nike-Zeichen auf der Stirn



Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe:



Wer hat an dem Samstagvormittag die beiden Personen in Ralingen gesehen?



Wer hat das in der Nähe geparkte Auto gesehen und kann möglicherweise das Kennzeichen mitteilen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier (0651 983-43390) oder die Polizeiinspektion Trier (0651 983-44150) entgegen.



Die Polizei appelliert: Gelegenheit macht Diebe! Lassen Sie keine Haustüren und Fenster offen stehen. Gerade jetzt mit Beginn der dunklen Jahreszeit beginnt auch die Hochsaison der Einbrecher.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

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