Räuberische Erpressung

Am 5. Januar betrat ein unbekannter Mann um 19:35 Uhr die Tankstelle in Pelm und forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld.

Sie übergab ihm einen Geldbetrag im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Täter verließ im Anschluss die Tankstelle und flüchtete in Richtung Pelm.



Die Fahndung der unmittelbar alarmierten Polizei führte bisher nicht zum Ergreifen des Unbekannten.

Die Geschädigte beschrieb den Mann als etwa 1,65 groß, mit leichtem/kurzem Vollbart. Er trug eine braune Jacke mit Mustern an den Armen und war etwa Mitte 20 Jahre alt.



Zeugen, die Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen oder zu Personen und Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wittlich (06571/9500-0 oder kiwittlich@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.



