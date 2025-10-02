Radfahrer kollidiert mit PKW - Zeugen gesucht



Ein Jugendlicher verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und kollidierte mit einem am Kreisverkehr wartenden PKW. Am PKW entstand dadurch Sachschaden. Der unfallverursachende Radfahrer flüchtete zusammen mit einem weiteren Jugendlichen in Richtung des Busbahnhofs im Gerberweg.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und insbesondere zu den beiden flüchtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420, pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



