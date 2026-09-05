Bernkastel-Kues
Radfahrer kollidiert mit PKW und flüchtet
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 05.09.2026, kollidierte ein Radfahrer um 00:30 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Weinstraße mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Ford S-Max.


Vermutlich war der Fahrer zuvor Gast auf dem Weinfest der Mittelmosel. Der Mann soll etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein, ein dunkles Shirt sowie kurze Hosen getragen und schulterlange, blonde Haare gehabt haben. Am Fahrzeug wurde der vordere Stoßfänger teilweise abgerissen. Der bislang unbekannte Radfahrer flüchtete hiernach mit seinem Rad in Richtung Andel.
Die Polizei Bernkastel-Kues erbittet in dieser Sache Hinweise auf die Person.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/9527-0
Mail: polizeibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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