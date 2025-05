Psychisch auffällige Person mit Messer am Saar-Mosel-Platz

Am Freitagabend, den 09.05.2025, gegen 22:15 Uhr wird die Polizeiinspektion Saarburg durch einen Passanten in der Konzer Innenstadt über eine männliche Person mit einem Messer am Saar-Mosel-Platz informiert, welche sich auffällig verhalte und auf Bierflaschen am einstechen sei.