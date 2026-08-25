psychisch auffällige Person leistet Widerstand bei polizeilicher Ingewahrsamnahme





Ein amtsbekannter 35-jähriger Mann, welcher derzeit ohne festen Wohnsitz war, schien orientierungslos zu sein, sprach' mehrere Personen in wirren Sätzen an und befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.



Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurde die Person angetroffen.

Da ein sachliches Gespräch nicht möglich, geschweige denn zielführend war, wurde die Person in Gewahrsam genommen.



Hierbei setzte der 35-Jährige sich zur Wehr, sodass die Beamtinnen und Beamten den Mann fesseln mussten.



Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen vor Ort beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten und Beamtinnen und trat um sich, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.



Letztlich wurde der 35-Jährige einer psychiatrischen Klinik zugeführt.



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