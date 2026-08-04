"Prümer Sommer" - Mallorca-Party

Heiße Tage, laue Abende und lange Nächte. Die wohl schönste Zeit des Jahres. Raus aus dem Alltag. Raus aus der Routine. Zeit für den "Prümer Sommer".

"Prümer Sommer" prägt den Charme der Abteistadt und ist gelebtes Miteinander.

"Prümer Sommer" ist Programm. Und das aus Tradition.

Auch der Event-Abend am jetzt kommenden Donnerstag steht für Lebensfreude und Geselligkeit.

Playa de Palma und El Arenal sind plötzlich ganz nah - Mallorca Party mitten drin - im Herzen von Prüm.

Als Sicherheitspartner sind die Beamtinnen und Beamten der Polizei Prüm mit dabei. Direkt vor Ort. Von Anfang an. Die Nähe zählt. Der Polizei Prüm ist es wichtig, dass das abendliche Event das bleibt, was es immer war: ein Schmelztiegel des kultivierten Feierns und der Unterhaltung. Für alle.

Die Polizei Prüm wird vor, während und nach der Veranstaltung auch ein wachsames Auge auf die jüngeren Gäste haben.

Zusammen mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm und der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm sind gemeinsame Kontrollen geplant.

Ausgehzeiten und Konsumverhalten der jungen Menschen stehen im Fokus. Klar: Jung sein bedeutet wachsen und lernen, ausprobieren, sich mit anderen messen und Spielräume ausloten. Auf diesem Weg gibt es aber auch natürliche und geschaffene Grenzen, Stolpersteine und Gefahren.

Um Jugendliche vor Gefahren aus der Erwachsenenwelt zu schützen, junge Menschen beispielsweise vor Sucht oder anderen Abhängigkeiten zu bewahren, wurde das Jugendschutzgesetz geschaffen.

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf ein gesundes und sicheres Aufwachsen.

Eltern unterstützen - Kinder schützen. Auch beim "Prümer Sommer".



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