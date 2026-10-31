Bislang unbekannte Täter beschädigten einen dort abgestellten blauen Pkw im Bereich der linken Fahrzeugseite. Hierbei entstanden mehrere längliche, teilweise parallel verlaufende Beschädigungen am vorderen Kotflügel sowie an der Fahrertür.
Auffällig sind insbesondere die blasenartigen Aufwerfungen der Lackoberfläche, die auf eine mögliche Hitzeeinwirkung hindeuten könnten. Ob die Beschädigungen durch den Kontakt mit einem erhitzten Gegenstand, beispielsweise einem heißen Fahrzeugbauteil, oder auf andere Weise entstanden sind, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere im Zusammenhang mit Fahrzeugen oder Personen in unmittelbarer Nähe des beschädigten Pkw, sich unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Valerius, PK
Telefon: 06551 942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
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Prüm – Pkw auf Parkplatz eines Fitnessstudios beschädigt – Zeugen gesucht
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