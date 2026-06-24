Prüm
Prüm - Brand eines Motorrollers
Brand Motorroller Prüm Langemarckstr.
Brand Motorroller Prüm Langemarckstr.
Polizeidirektion Wittlich

Die Freiwillige Feuerwehr Prüm und die Polizei Prüm waren am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr im Einsatz. Am Beginn der Langemarckstraße in Prüm geriet ein Motorroller in Brand.

Prüm (ots) -

Die Freiwillige Feuerwehr Prüm und die Polizei Prüm waren am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr im Einsatz.
Am Beginn der Langemarckstraße in Prüm geriet ein Motorroller in Brand.
Dieser konnte abgelöscht und eine Ausbreitung auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand.
Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich brach der Brand bei der Betankung des Fahrzeugs aus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren