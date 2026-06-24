Prüm - Brand eines Motorrollers

Die Freiwillige Feuerwehr Prüm und die Polizei Prüm waren am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr im Einsatz. Am Beginn der Langemarckstraße in Prüm geriet ein Motorroller in Brand.

Prüm (ots) -



Die Freiwillige Feuerwehr Prüm und die Polizei Prüm waren am frühen Mittwochmorgen gegen 04.15 Uhr im Einsatz.

Am Beginn der Langemarckstraße in Prüm geriet ein Motorroller in Brand.

Dieser konnte abgelöscht und eine Ausbreitung auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich brach der Brand bei der Betankung des Fahrzeugs aus.



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