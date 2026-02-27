Pressesofortmeldung: Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden

Die Löscharbeiten dauern noch an, bisher kann gesichert gesagt werden, dass eine Person verstorben ist und eine weitere Person schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Da die Erstmaßnahmen noch andauern, wird darum gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird eine Nachtragsmeldung verfasst.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell