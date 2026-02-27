Die Löscharbeiten dauern noch an, bisher kann gesichert gesagt werden, dass eine Person verstorben ist und eine weitere Person schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Da die Erstmaßnahmen noch andauern, wird darum gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird eine Nachtragsmeldung verfasst.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Pressesofortmeldung: Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden
