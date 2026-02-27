Pressesofortmeldung: Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden

Fischbach-Oberraden
Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden
Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz bei einem Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden.

Die Löscharbeiten dauern noch an, bisher kann gesichert gesagt werden, dass eine Person verstorben ist und eine weitere Person schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Da die Erstmaßnahmen noch andauern, wird darum gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird eine Nachtragsmeldung verfasst.

