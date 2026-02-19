Pressesofortmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hierbei kam es zur Frontalkollision zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr.

Die jeweiligen Fahrzeuge waren mit je einer Person besetzt und wurden leicht verletzt zwecks weiterer medizinischen Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Die AS Kenn und die L145 in Fahrtrichtung Schweich sind derzeit gesperrt. Es kann zu weiteren Beeinträchtigungen kommen.



Im Einsatz befinden sich aktuell Streifen der Polizeiinspektion und -autobahnstation Schweich, Feuerwehr und Fahrzeuge des Rettungsdienstes.



Aufgrund der derzeit andauernden Maßnahmen bitten wir zunächst von Presseanfragen abzusehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell