Pressesofortmeldung - Unfall mit Personenschaden

Waldrach - L149 (ots) - Am frühen Abend des 02.08.2025 kam es auf der L149, zwischen den Ortschaften Waldrach und Kasel, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.



Hierbei kam es zur Frontalkollision zwischen zwei PKW im Begegnungsverkehr. Die jeweiligen Fahrzeuge waren mit je einer Person besetzt, wobei eine Fahrerin leichter und ein Fahrer schwer verletzt wurde. Zur weiteren, medizinischen Untersuchung wurden beide in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben.



Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Kasel, der Rettungsdienst, ein Notarzt und zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich.



Im Bereich der L149 kam und kommt es infolge des Unfalls zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund der derzeit andauernden Maßnahmen bitten wir zunächst von Presseanfragen abzusehen.



