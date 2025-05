Pressesofortmeldung - Schwerer Verkehrsunfall, Autobahn gesperrt

Am 03.05.2025 erhielt die Polizeiinspektion Bitburg gegen 02:51 Uhr mehrere Anrufe über einen Falschfahrer auf der BAB 60, Richtungsfahrbahn Belgien zwischen den Anschlussstellen Badem und Spandahlem.

Kurze Zeit später erfolgte die Mitteilung über einen schweren Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Landscheid und Spangdahlem, bei dem ersten Ermittlungen zu Folge mindestens zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidiert sind. Die BAB 60 ist aktuell ab der AS Landscheid in Fahrtrichtung Belgien komplett gesperrt.

Es wird darum gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell