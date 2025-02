Pressesofortmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der B50

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 15:45 Uhr auf der B50 zwischen Bitburg-Stahl und Oberweis zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein PKW sowie ein Bus beteiligt waren.

Neben zwei leichtverletzten Insassen wurde ein Fahrzeugführer schwer, ein weiterer lebensbedrohlich verletzt und befinden sich in ärztlicher Behandlung. Die Unfallörtlichkeit ist aktuell in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.



Es wird gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen. Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet.



