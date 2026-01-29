Pressesofortmeldung nach schwerem Verkehrsunfall





Hier kam ein mit mehreren Personen besetzter Personenkraftwagen aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen kollidierte.



Aktuell laufen die Maßnahmen an der Unfallstelle, sodass die B49 vollständig gesperrt ist.



Durch die Straßenmeisterei wird eine Umleitung eingerichtet, ortskundige Fahrzeugführer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.



Aufgrund der Schwere der bisher bekannten Verletzungen wurde durch die Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Unfallgutachtens in Auftrag gegeben.



Die Unfallstelle wird für die kommenden Stunden gesperrt bleiben.

Weitere Angaben können zunächst nicht gemacht werden, da die Unfallaufnahme noch im Gange ist, so dass gebeten werden darf, von weiteren Nachfragen abzusehen.



Sobald weitere Informationen vorliegen, wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell