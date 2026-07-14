Blankenrath
Pressenachmeldung - Streit zwischen Hundebesitzer und Fahrradfahrer: Beschuldigter ermittelt
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am 13.07.2026 kam es gegen 08:45 Uhr in der Gemarkung Blankenrath, im Bereich Schwalenhof, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einem Hundebesitzer.

Lesezeit 1 Minute

Als sich der Hundebesitzer im Laufe der Streitigkeiten von dem Fahrradfahrer weggedreht haben soll, soll einen Schuss gefallen sein. Der Fußgänger soll hiernach gesehen haben, wie der Radfahrer eine silberne Pistole in den Gepäckträger-Rucksack gesteckt haben soll, bevor dieser weggefahren sei.

Es wurde niemand verletzt.

Der Fahrradfahrer wurde zwischenzeitlich auf der PI Zell persönlich vorstellig. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole, die durch die Polizei sichergestellt wurde.

Es besteht demnach diesbezüglich keine Gefahr mehr.

Die Polizei Zell bedankt sich bei allen Bürgern und Bürgerinnen für die sachdienlichen Hinweise zum Vorfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren