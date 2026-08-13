Pressemitteilung Katastrophenschutz und Polizei Waldbrand Springiersbach



Nach ersten Angaben stehen mehrere Hektar Waldgebiet in Brand.



Mehrere Feuerwehren, das THW, der Rettungsdienst sind im Einsatz. Derzeit läuft eine breitangelegte Brandbekämpfung von außen. Unterstützt wird diese vom Hubschrauber der Polizei.

Die genaue Anzahl der eingesetzten Einsatzkräfte beläuft sich derzeit im dreistelligen Bereich.



Aufgrund der andauernden Löscharbeiten ist von einer längeren Einsatzdauer auszugehen. Der Einsatz wird voraussichtlich bis Morgen, 14.08.2026, andauern.



Für die Bevölkerung besteht nach derzeitiger Einschätzung keine Gefahr. Zudem sind die Zufahrt nach Springiersbach sowie die K 35 zwischen Bonsbeuren und Bad Bertrich aufgrund des Einsatzes vollständig gesperrt.

Die Bevölkerung wird gebeten, das Einsatzgebiet weiträumig zu umfahren. Kurzfristig kann es zu weiteren Sperrungen kommen.



Für die Vertreter der Presse, ist eine Pressestelle in Bengel, Zur Scheif 6, eingerichtet.



Die Brandursache ist aktuell unklar.



Weitere Informationen werden nach Vorliegen gesicherter Erkenntnisse bekannt gegeben.



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Michael Notzon



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