Pressemeldung zur Säubrenner Kirmes aus behördlicher Sicht

Wittlich (ots) -



Vom 15.08.2025 bis 19.08.2025 fand die Säubrenner Kirmes in Wittlich statt, welche sich in diesem Jahr zum 75. Mal jährte.



Im Vorfeld zur Veranstaltung hatten die Stadt Wittlich als Veranstalter, sowie die örtliche und die Kreisordnungsbehörde gemeinsam mit der Polizeiinspektion Wittlich mehrfach zusammengesessen und ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet.



Nach fünf Tagen Veranstaltung lässt sich zusammenfassend feststellen, dass das Sicherheitskonzept aufgegangen ist und aufgrund der guten Vorbereitungen, sowie Durchführungen von allen Seiten den insgesamt 100.000 bis 120.000 Besuchern eine schöne und störungsfreie Veranstaltung geboten werden konnte.



Aus der polizeilichen Statistik zur Veranstaltung lässt sich feststellen, dass veranstaltungstypische Straftaten wie leichte Körperverletzungen und Taschendiebstahl lediglich im einstelligen Bereich stattfanden.



Die Taten konnten allesamt zeitnah zum Ereignis durch die eingesetzten Polizeibeamten und -beamtinnen ermittelt werden.



"Aus polizeilicher Sicht hat das Zusammenwirken aller Beteiligten und die verschiedenen Blickwinkel auf das Gesamtereignis zu einer schönen und friedlichen Veranstaltung beigetragen. Der Sinn und Zweck eines solchen Volksfestes konnte umfassend erfüllt werden!", fasst PHK Sven Lehrke als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wittlich zusammen.



"Aufgrund der positiven Erfahrungen aus diesem Jahr sehen wir bereits mit Freude den kommenden Planungen für die Säubrenner Kirmes 2026 entgegen!", so PHK Lehrke.



Rückfragen bitte an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell