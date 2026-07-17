Pressemeldung von Stadt und Polizei Trier: Polizeieinsatz in der Brückenstraße beendet

Der Mann verschanzte sich daraufhin - möglicherweise mit einem Messer bewaffnet - in seiner Wohnung in der Brückenstraße.



Da bei dem 42-Jährigen, der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden unmittelbar starke Kräfte der Polizei hinzugezogen und der Bereich weiträumig abgeriegelt. Spezialeinheiten der Polizei konnten sich um 11:50 Uhr Zutritt zur Wohnung des Mannes verschaffen und ihn dort unter Widerstand fixieren. Der 42-Jährige wird jetzt in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.



Die Brückenstraße war für die Dauer des Einsatzes von 10:45 Uhr bis etwa 12:20 Uhr gesperrt.



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