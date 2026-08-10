Pressemeldung der Polizeiinspektion Birkenfeld in Bezug auf Wald- und Flächenbrandgefahren

" - Erhöhte Brandgefahr bei sommerlicher Trockenheit



Aufgrund der derzeit noch immer vorherrschenden hohen Temperaturen und der trockenen Vegetation wird dringend darauf hingewiesen, keine Glasflaschen oder andere Glasgegenstände auf Feldern, Wiesen oder in Wäldern bzw. in deren Randbereichen zu entsorgen.

Zurückgelassenes Glas kann bei direkter Sonneneinstrahlung unter ungünstigen Umständen wie eine Linse wirken und dadurch trockenes Gras oder andere Vegetation entzünden. Dadurch besteht eine erhöhte Gefahr für Wald- und Flächenbrände.

Die Bevölkerung wird daher gebeten, Glasflaschen und Glasabfälle ausschließlich über die dafür vorgesehenen Entsorgungsmöglichkeiten der Verwertung zuzuführen. Auch scheinbar harmlose Gegenstände können bei trockener Vegetation eine erhebliche Gefahr darstellen.

Oft reicht schon ein Funke aus, um teilweise verheerende Wald- oder Feldbrände auszulösen.

Die Brandursachen sind vielfältig: abgestellte Autos mit heißen Auspuffen oder Katalysatoren, heiß laufende Erntemaschinen auf Feldern - vor allem aber Scherben, die wie Brenngläser wirken, sowie auch unbedacht weggeworfene Zigarettenkippen.



Die Polizei Birkenfeld appelliert: Helfen Sie mit, Brände zu verhindern:



- Keine Glasflaschen oder Glasgegenstände auf Feldern und Wiesen

zurücklassen

- Abfälle immer ordnungsgemäß entsorgen

- Keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in der Natur

entsorgen

- Bei einem entdeckten Brand sofort die Feuerwehr über den Notruf

112 verständigen



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld



Telefon: 06782/9910

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell