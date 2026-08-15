Pressemeldung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich

Im gesamten Kreisgebiet Bernkastel-Wittlich kommt es zu einer starken Rauchentwicklung aufgrund eines Brandereignisses in Belgien.

Es kommt zu Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigungen durch Brandgase.

Bitte schließen sie Fenster, Türen, und schalten sie Lüftungs- und Klimageräte aus.



Bitte wählen sie den Notruf nur bei einem bestätigten Feuer.

Hotline des Katastrophenschutzes: 06571/14-3153 oder 14-3155



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

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