Es kommt zu Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigungen durch Brandgase.
Bitte schließen sie Fenster, Türen, und schalten sie Lüftungs- und Klimageräte aus.
Bitte wählen sie den Notruf nur bei einem bestätigten Feuer.
Hotline des Katastrophenschutzes: 06571/14-3153 oder 14-3155
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Wittlich
Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich
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Pressemeldung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Es kommt zu Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigungen durch Brandgase.