Wittlich/Region
Pressemeldung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Im gesamten Kreisgebiet Bernkastel-Wittlich kommt es zu einer starken Rauchentwicklung aufgrund eines Brandereignisses in Belgien.

Es kommt zu Sichtbehinderungen und Geruchsbelästigungen durch Brandgase.
Bitte schließen sie Fenster, Türen, und schalten sie Lüftungs- und Klimageräte aus.

Bitte wählen sie den Notruf nur bei einem bestätigten Feuer.
Hotline des Katastrophenschutzes: 06571/14-3153 oder 14-3155

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren