Großlangenfeld
Pressefolgemeldung zum Verkehrsunfall auf der L1 bei Großlangenfeld
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 10.07.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es in Großlangenfeld in Fahrtrichtung Bleialf zu einem schweren Verkehrsunfall.

Lesezeit 1 Minute

Dabei kollidierte ein PKW mit einem entgegenkommenden LKW. Die PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Prüm, die sich alleine in ihrem Wagen befand, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die beiden Insassen des LKW erlitten einen Schock.
Zur Klärung der Unfallursache wurde neben dem Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier ein Gutachter beauftragt.
Der betroffene Streckenabschnitt ist seit etwa 08:00 Uhr vollgesperrt. Die Sperrung dürfte noch bis zum Nachmittag andauern.
Im Einsatz waren die Feuerwehren Bleialf und Winterspelt, das DRK mit Rettungskräften und einem Notfallnachsorgeteam, die Straßenmeisterei Prüm sowie die Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren