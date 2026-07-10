Pressefolgemeldung zum Verkehrsunfall auf der L1 bei Großlangenfeld

Dabei kollidierte ein PKW mit einem entgegenkommenden LKW. Die PKW-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Prüm, die sich alleine in ihrem Wagen befand, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die beiden Insassen des LKW erlitten einen Schock.

Zur Klärung der Unfallursache wurde neben dem Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Trier ein Gutachter beauftragt.

Der betroffene Streckenabschnitt ist seit etwa 08:00 Uhr vollgesperrt. Die Sperrung dürfte noch bis zum Nachmittag andauern.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Bleialf und Winterspelt, das DRK mit Rettungskräften und einem Notfallnachsorgeteam, die Straßenmeisterei Prüm sowie die Polizeiinspektion Prüm.



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