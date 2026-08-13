Bengel
Presseerstmeldung Waldbrand in Bengel - Feuerwehr und Polizei im Einsatz - Gebiet bitte weiträumig umfahren
Symbolbild

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dpa

Aktuell befinden sich Feuerwehr und Polizei im Einsatz bei einem Waldbrand Nähe der Ortschaft Bengel, Springiersbach.

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Dort brennen ca. 5 Hektar Wald. Gemeldet wurde gegen 13:55 Uhr eine Rauchentwicklung oberhalb Springiersbach. Die Ortschaften sind mit aktuellem Stand nicht gefährdet. Die Straße in Richtung Springiersbach ist für den Einsatz der Rettungsfahrzeuge freizuhalten und für den Verkehr voll gesperrt.

Vereinzelt wurden Explosionsgeräusche durch die Rettungskräfte wahrgenommen. Mit aktuellem Sachstand muss davon ausgegangen werden, dass gegebenenfalls noch Weltkriegsmunition in diesem Waldstück liegen könnte.

Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Löscharbeiten aus der Luft.
Im Einsatz befinden sich über 100 Feuerwehrleute sowie die Polizei.

Polizei und Feuerwehr bitten eindringlich, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
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MichaelNotzon

Telefon: 0651 983 40020
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
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