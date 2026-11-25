Hierbei befuhren die Geschädigten mit ihren PKW die L150 in Fahrtrichtung Thalfang. Bei besagtem Streckenabschnitt zwischen der Abfahrt Talling und Thalfang setzte ein bislang unbekannter PKW zum Überholmanöver in Fahrtrichtung Talling an. Die entgegenkommenden beiden Geschädigten, musste aufgrund des überholenden unbekannten PKW abrupt abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Infolge des Bremsvorganges kam es jedoch zu einem Auffahrunfall. Der unbekannte Fahrzeugführer des überholenden PKW, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.



Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verursacher und / oder dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740



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