Präventionsveranstaltung "Fahrradfahrer" der Polizei Schweich auf dem Moselradweg



Ziel der Aktion war es, Radfahrerinnen und Radfahrer für ein sicheres und rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.



Im Mittelpunkt standen die Bedeutung des Fahrradhelms als wichtiger Schutz bei Unfällen sowie die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten kamen am heutigen Vormittag in drei Stunden mit über 150 Radfahrenden ins Gespräch, gaben Tipps zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und warben für mehr Aufmerksamkeit und Verantwortungsbewusstsein auf den

beliebten Radwegen entlang der Mosel.



Die Polizei Schweich zieht eine positive Bilanz der Veranstaltung und bedankt sich bei allen Beteiligten für die offenen Gespräche und das

gezeigte Interesse an mehr Verkehrssicherheit.



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Polizeiinspektion Schweich



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