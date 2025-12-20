Die Finderin sowie deren Hunde blieben hierbei unverletzt.
Tierhalter, die in dem Bereich wohnhaft sind, werden um besondere Vorsicht gebeten.
Zeugen, die im Bereich der Mühlenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur vorliegenden Straftat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 0651/9830 zu melden
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Präparierte Tierköder
Die Finderin sowie deren Hunde blieben hierbei unverletzt.