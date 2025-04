Polizisten aus Gerolstein und Daun gingen nah und flexibel zu den Menschen / mobile Wache.

Am 10.04.2025, beginnend am frühen Nachmittag bis hin zum späten Abend, wurde unter anderem an der Sarresdorfer Straße, im Bereich der Brunnenstraße und entlang der Kyll, eine deutlich sichtbare fußläufige Präsenz gezeigt. Die Polizeikräfte verteilten beispielsweise Flyer und Broschüren an Seniorinnen / Senioren und Hauseigentümer hinsichtlich der zuletzt mannigfaltig aufgetretenen Telefonbetrüger, -Stichwort Enkeltrick- beziehungsweise der noch immer sehr hohen Fallzahlen in Sachen Einbrüche / Einbruchsschutz. Auch wegen einer möglichen Karriere bei der Polizei kamen dabei viele Anfragen auf und alle Interessierten erhielten umfassendes Infomaterial und entsprechende Kontaktmöglichkeiten direkt an die Hand. Immer wieder traten Mütter / Väter mit ihren Kindern an die Beamten heran, dabei wechselten kleine Polizeikellen, Aufkleber und Malbücher den Besitzer. Freudestrahlend nahmen ganz kleine Besucher auch schon mal ein Fotoshooting am Streifenwagen vor. Insgesamt präsentierte sich die Polizei also zum "Anfassen". Diese deutlich sichtbare Präsenz soll das Sicherheitsgefühl der Bürger steigern und wird zukünftig wiederholt in Innenstadtbereichen im ganzen Vulkaneifelkreis durchgeführt.

Beiläufig stellten die Beamten zwei Vapes / E-Zigaretten bei Minderjährigen sicher, wonach erzieherische Gespräche folgten und die Erziehungsberechtigten involviert werden mussten.

Wenn sie diese Kontaktbeamten zukünftig sehen, scheuen sie sich nicht den ersten Schritt zu machen und bringen sie ihre Anliegen persönlich vor.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Tel: 06591/95260

E-Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de

Ansprechpartner: PHK Marcel Thomas



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592-96260

E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Ansprechpartner: PHK Johannes Burg





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell