Polizeipräsidium Trier verabschiedet drei Mitarbeitende in den Ruhestand

Am Mittwoch, 23. April, verabschiedete Polizeipräsidentin Anja Rakowski drei Mitarbeitende des Polizeipräsidiums Trier in den Ruhestand.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte sie Elfride Herges, Polizeihauptkommissar Klaus-Peter Gerhards und Polizeihauptkommissar Patrick Fisch ihre Urkunden.



Nach einigen Jahren als kaufmännische Büroangestellte kam Elfriede Herges 1989 zur ehemaligen Schutzpolizeiinspektion Wittlich. Dort war sie zunächst viele Jahre als Schreibkraft, dann bis zum Eintritt in den Ruhestand als Sachbearbeiterin im Inspektionsbüro der Polizeiinspektion Wittlich tätig.



Polizeihauptkommissar Klaus-Peter Gerhards trat seinen Dienst 1980 beim ehemaligen Bundesgrenzschutz an. Nach zehn Jahren und einer Schulung bei der Bereitschaftspolizei wechselte er dann ins Polizeipräsidium Ludwigshafen, zunächst im Bereich Objektschutz. 1991 führte ihn sein Weg für zwei Jahre ins Polizeipräsidium Koblenz, 1993 dann ins Polizeipräsidium Trier zur Polizeiinspektion Bitburg. Zwischenzeitlich verstärkte er dort und in Wittlich den Kriminaldienst, bevor er 2013 schließlich Sachbearbeiter im Gemeinsamen Sachgebiet Jugend der Kriminalinspektion Wittlich wurde. 2019 übernahm er dessen Leitung und füllte diese Stelle bis zum Eintritt in den Ruhestand aus.



Polizeihauptkommissar Patrick Fisch machte zu Beginn seiner Karriere erst eine Ausbildung zum Schreiner und verbrachte anschließend zehn Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. 1993 führte ihn sein Weg schließlich zur Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz. 1997 ging es für PHK Fisch ins Polizeipräsidium Koblenz, zu den Polizeiinspektionen Andernach und Cochem. Im Jahr 2009 wechselte er ins Polizeipräsidium Trier, erst zur Polizeiinspektion Trier, 2011 dann zuletzt in die Führungs- und Lagezentrale.



Polizeipräsidentin Anja Rakowski wünscht der Pensionärin und den Pensionären alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.



