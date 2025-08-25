Polizeipräsidium bietet Bewerbungstraining zum Polizeiberuf an





Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit einen kognitiven Leistungstest mit persönlicher Auswertung sowie die Übungen des Sporttestes zu absolvieren. Zudem gibt es hilfreiche Hinweise zum Bewerbungsgespräch.



Das Angebot richtet sich an alle, die sich bereits bei der Polizei Rheinland-Pfalz beworben haben, mit dem Gedanken einer Bewerbung spielen oder sich zunächst über das Auswahlverfahren informieren möchten. Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen gibt es auf https://s.rlp.de/Qq0C8.



Die Veranstaltung findet in der Liegenschaft des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik in Wittlich-Wengerohr, Zur Polizeischule, statt.



Da die Teilnahmezahlen begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung mit Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer an PPTrier.Einstellungen@polizei.rlp.de erforderlich.



Polizeikommissarin und Einstellungsberaterin Lisa-Marie Jenetz ist über die genannte Email-Adresse oder telefonisch unter 0651 983-41143 erreichbar. Weitere Informationen gibt es unter www.polizei.rlp.de/karriere.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





