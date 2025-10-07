Polizeiliche Schwerpunktkontrollen in Trier



Die geplante Maßnahme hatte insbesondere die Zielrichtung, Gewerbetreibende im Bereich Altmetall einer Kontrolle zu unterziehen und die Einhaltung gesetzlicher Normen zu überprüfen.

Nach Beendigung der Kontrollen zog die Polizei Trier eine durchaus positive Bilanz. Bei insgesamt 16 überprüften Fahrzeugen und deren Fahrern hatte mussten nur in einem Fall weitergehende Maßnahmen ergriffen werden, da mangels Papiere und widersprüchlicher Angaben der Verdacht eines Sozialleistungsbetrugs sowie Verstöße gegen die Abgabe-, die Gewerbeordnung und das Schwarzarbeitsgesetz im Raum standen.

Weiterhin wird um Beachtung gebeten: Auch die Polizei Trier beteiligt sich an der bundesweiten Kontrollwoche „Focus on the road“ und wird verstärkt eine mögliche Ablenkung von Autofahrern durch die Nutzung von Mobilfunkgeräten ins Visier nehmen, da bei vielen Fahrern immer noch nicht angekommen ist, dass selbst der kurze Blick aufs Handy für eine erhebliche Ablenkung sorgt und eine der Hauptunfallursachen darstellt.



