Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2025 der Polizeiinspektion Saarburg und Polizeiwache Konz "Die Bürger sind unser Partner- gemeinsam sind wir erfolgreich!"

"Durch Ihr Mitwirken und die getätigten Hinweise wurde die Aufklärung vieler Straftaten erst ermöglicht oder unterstützt. Dafür möchte ich unserer Bevölkerung ausdrücklich danken.



Die noch zu veröffentlichenden Unfallzahlen und die nun vorgelegte PKS sind zugleich auch Nachweise der überaus engagierten und professionellen Arbeit der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der PI Saarburg und der Polizeiwache Konz, welchen ich dafür meine Anerkennung ausspreche."



1.912 Straftaten wurden 2025 im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg, inklusive Polizeiwache Konz erfasst. Im Jahresvergleich eine Reduzierung um 141 Fälle (6,9%). Von diesen Delikten konnten 1.197 Fälle (62,6 %) aufgeklärt werden.



Wesentliche Erkenntnisse aus der PKS 2025 im Fünf- Jahresvergleich:



Häufigkeitszahl Tiefstwert, dabei: "Differenzierung zwischen Stadt und Land"



Rohheitsdelikte/ Straftaten gegen die persönliche Freiheit Rückgang, jedoch: "Statistisch ist mehr als jede 3. Körperverletzung in Zusammenhang mit "häuslicher Gewalt" zu setzen"



Einfache Diebstähle Höchstwert: "Schließen Sie ihr Fahrzeug ab!"



Wohnungseinbruchdiebstähle Rückläufige Fallzahlen, dabei hohe Versuchs-, Scheiter- Quote



Vermögens- und Fälschungsdelikte Tiefstwert- jedoch: "Unglaubliche Geschichten- Kaufen Sie nicht alles ab!"



Weitere Informationen erhalten Sie aus der beigefügten Anlage.



