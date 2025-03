Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024 der Polizeiinspektion Saarburg und Polizeiwache Konz

"



Seinen ausdrücklichen Dank an die Bürgerinnen und Bürger des Dienstbezirkes stellt der Leiter der PI Saarburg, Herr Harald Lahr der Vorstellung der PKS vorweg.



2.053 Straftaten wurden 2024 im Bereich der Polizeiinspektion Saarburg, inklusive Polizeiwache Konz erfasst.



Die Aufklärungsquote betrug 64,6 %.



Wesentliche Erkenntnisse aus der PKS 2024 im Fünf- Jahresvergleich:



Rohheitsdelikte/ Straftaten gegen die persönliche Freiheit



Höchstwert, dabei: "Statistisch ist mehr als jede 3. Körperverletzung in Zusammenhang mit "häuslicher Gewalt" zu setzen"



Wohnungseinbruchdiebstähle



Gleichbleibende Fallzahlen, dabei hohe Versuchs-, Scheiter- Quote



Vermögens- und Fälschungsdelikte



Tiefstwert, jedoch: "Unglaubliche Geschichten- Kaufen Sie nicht alles ab!"



Weitere detaillierte Ausführungen sind in der Anlage ersichtlich.



