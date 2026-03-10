Polizeiliche Kriminalstatistik der PI Idar-Oberstein für das Jahr 2025



In der PKS werden alle bekannt gewordenen und abschließend bearbeiteten Straftaten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche sowie Informationen über ermittelte Tatverdächtige und Opfer nach den bundesweit geltenden Richtlinien für die Führung der PKS zum Zeitpunkt der Abgabe des polizeilichen Ermittlungsvorganges an die Staatsanwaltschaft erfasst. Nicht berücksichtigt werden in dieser Statistik die Politisch motivierte Kriminalität, Verkehrsdelikte (mit Ausnahme der §§ 315, 315b Strafgesetzbuch (StGB) und § 22a Straßenverkehrsgesetz (StVG)) und Verstöße gegen Strafvorschriften in Landesgesetzen mit Ausnahme der einschlägigen Vorschriften im Landesdatenschutzgesetz. Delikte, die nicht zum Aufgabenbereich der Polizei gehören (z. B. Finanz- und Steuerdelikte) oder unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und ausschließlich von ihr bearbeitet werden, sind ebenfalls nicht in der PKS enthalten. Straftaten, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland begangen worden sind oder bei denen der Tatort unbekannt ist, wurden bisher nicht in der PKS erfasst. Seit 2020 werden Straftaten, die im Ausland (oder an unbekanntem Tatort) begangen wurden und im Inland ihren Erfolgsort haben, als Auslandstaten in einem an die Inlands-PKS angelehnten System erfasst. Nach einer Pilot-/Erprobungsphase und qualitätssteigernden Anpassungen stehen ab dem Berichtsjahr 2024 valide Daten der Auslands-PKS zur Verfügung.

Strukturdaten der PI Idar-Oberstein

Der örtliche Zuständigkeitsbereich der PI Idar-Oberstein umfasst die Stadt Idar-Oberstein mit ihren 13 Stadtteilen sowie die Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein/Rhaunen. Auf einer Fläche von 391 km² ist die PI Idar-Oberstein derzeit für die Sicherheit von 52.871 Menschen verantwortlich (Stand: Dezember 2025).

Kriminalitätsentwicklung

Im Berichtsjahr 2025 wurden im Zuständigkeitsbereich der PI Idar-Oberstein insgesamt 2704 Straftaten statistisch erfasst. Gegenüber dem Vorjahr mit 2750 Fällen stellt dies einen Rückgang um 46 Straftaten (- 1,67 %) dar. Aufgeklärt wurden hiervon 1857 Straftaten. Die Aufklärungsquote im Jahr 2025 betrug damit 68,7 %, was eine Zunahme um 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Zahl der aufgeklärten Straftaten liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 64,8 %.



Entwicklung der Rohheitsdelikte



Im Bereich der Fallzahlenentwicklung der Rohheitsdelikte (Raub, Körperverletzungen und Bedrohungen) ist insgesamt ein leichter Anstieg auf 692 erfasste Straftaten im Jahr 2025 zu verzeichnen (2024: 681 Straftaten). Die unter die Rohheitsdelikte zu subsumierenden Körperverletzungsdelikte bewegen sich hierbei mit insgesamt 470 erfassten Fällen im Vergleich zum Vorjahr auf einem gleichbleibenden Niveau. Dahingegen ist im Bereich der Straftaten gegen die persönliche Freiheit insgesamt ein leichter Anstieg um insgesamt 9 Straftaten (+ 4,52 %) festzustellen. Der Anstieg ist u.a. auf die gestiegene Anzahl an Bedrohungsdelikten im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen (+ 10 Fälle). Mitursächlich für die erneute Zunahme der Bedrohungsdelikte dürfte die gesetzliche Verschärfung des § 241 StGB sein. Seit dem 3. April 2021 sind vom Tatbestand des § 241 StGB nunmehr zusätzlich zu Drohungen mit einem Verbrechen auch Drohungen mit Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen Sachen von bedeutendem Wert erfasst.

Entwicklung der Straßenkriminalität

Der Summenschlüssel der Straßenkriminalität beinhaltet Straftaten im öffentlichen Raum wie gefährliche und schwere Körperverletzung auf Straßen, Wegen und Plätzen, Diebstahlsdelikte mit Bezug zum öffentlichen Raum, Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen sowie sonstige Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder Plätzen. Für das Jahr 2025 zeigt sich gegenüber dem Vorjahr ein erneuter Rückgang um 57 Fälle. Ein möglicher Erklärungsansatz hierfür liegt in den gezielten polizeilichen Maßnahmen, die mit dem im vergangenen Jahr entwickelten Konzept zur "Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum" durchgeführt wurden. Diese sieht u.a. eine verstärkte Präsenz, verstärkte Kontrollen und eine engere Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt vor.

Entwicklung der Eigentumskriminalität

Die Straftaten im Bereich des Diebstahls ohne erschwerende Bedingungen, sogenannte "einfache Diebstähle", sind weiterhin gleichbleibend. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 496 Straftaten, genau wie im Vorjahr 2024, erfasst.

Entwicklung der Jugendkriminalität

Die Auswertung der Statistik für das Jahr 2025 zeigt, dass die Täter unterhalb des 21. Lebensjahres nach wie vor überproportional stark, insbesondere im Bereich der Körperverletzungsdelikte, vertreten sind. Die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen bei den unter 21-Jährigen liegt mit 373 über der des Vorjahres (2024: 352). Im Bereich der Gewaltkriminalität und der Straßenkriminalität stellt diese Altersgruppe jeweils einen relevanten Anteil der ermittelten Tatverdächtigen dar. Häufig waren dabei gruppendynamische Prozesse, der übermäßige Konsum von alkoholischen Getränken und/oder Betäubungsmitteln mitursächlich und konfliktauslösend. Da die oben aufgeführten Straftaten häufig in der Öffentlichkeit geschehen, wird die Bevölkerung leichter darauf aufmerksam und meldet entsprechende Sachverhalte bei der Polizei. Mitursächlich für die Steigerung dürfte auch sein, dass die Jugendsachbearbeitenden im Rahmen ihrer strukturierten Ermittlungen häufig weitere Straftaten erhellen und Tatverdächtige ermitteln.

Fazit

Die Bürgerinnen und Bürger konnten im Dienstgebiet der PI Idar-Oberstein auch im Jahr 2025 sicher leben. Die gute und etablierte Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern und der Justiz spielt bei der Aufrechterhaltung des hohen Sicherheitsniveaus eine entscheidende Rolle. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, die durch eine Erhöhung der anlassunabhängigen Präsenz des Bezirksdienstes im Rahmen von dessen Neuausrichtung auch in diesem Jahr weiter ausgebaut wird. Die PI Idar-Oberstein arbeitet auch weiterhin bürgernah und transparent, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, um das hohe Sicherheitsniveau weiter zu verfestigen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell